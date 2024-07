“Somos personas”, Dairon Asprilla recordó su paso por Millonarios y el maltrato de sus hinchas

Dairon Asprilla es uno de los jugadores que ha vestido las camisetas de Millonarios y Nacional en el fútbol colombiano y tras el partido entre ambos, recordó su paso por el cuadro bogotano y lo mal que lo trataron los hinchas. Ahora, en el otro bando, dijo que está feliz.

PUBLICIDAD

Tras el juego entre ambos clubes, en la noche de este miércoles 24 de julio en el que la visita se impuso 2-1 a los Albiazules, con goles de Joan Castro y Edwin Cardona, mientras que Danovis Banguero puso el tanto de los locales; el extremo fue consultado por su pasado Albiazul.

En la rueda de prensa le consultaron qué recordaba de aquella época y su relación con la hinchada, a lo que no dudo en responder con total franqueza.

Dairon Asprilla y el mal trato de los hinchas de Millonarios a sus jugadores

Al respecto señaló: “Estuve seis meses. Los directivos y los jugadores me trataron muy bien. La hinchada se basó más en ofender. Antes de futbolistas somos personas eso hizo que no me sintiera cómodo”.

Vea también: Falcao está padeciendo Bogotá y una situación puntual ante Nacional preocupa a muchos

Además, dejó claro que es una situación contraria a la que actualmente está viviendo en el cuadro Verdolaga.

“Llegar a Nacional, como lo he manifestado muchas veces, es el equipo de mis amores. Ahora estoy feliz y contento con una familia que se ha conformado en un grupo increíble que va a trabajar lo suficiente para alcanzar las metas que tenemos”, señaló.

Dairon Asprilla aprovechó y se sacó una espinita que tenía guardada con los hinchas de Millonarios desde su paso por ese equipo hace unos años y ahora en Nacional luce feliz.