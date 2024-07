Hugo Rodallega protagonizó un incómodo momento durante la entrevista con Juanpis González, pues el humorista le entregó una camiseta de Atlético Bucaramanga con su nombre, equipo que derrotó a Santa Fe en la final del fútbol colombiano.

La reacción del capitán ‘Cardenal’ demostró su molestia inmediata, pero lo que hizo no le gustó a muchos, aunque Alejandro Riaño tampoco salió bien librado.

Hugo Rodallega rompió el silencio ante la ola de críticas tras la broma que le hizo Juanpis González

Varios comentarios surgieron en redes sociales luego del chiste de Juanpis, donde fue cuestionado porque no fue tanto un chiste, sino una burla c ontra él.

“El humor tiene sus límites. Lo de rodallega inaceptable. Acá tendrán que venir, el uno con su “show” y el otro a jugar porque este semestre nos visitan. Con la misma cordialidad serán recibidos”.

Pese a que Rodallega dejó claro que le guarda mucho respeto por la institución, no habló específicamente de la broma de mal gusto de la que fue víctima:

“Primero que todo si es el caso quiero pedir una disculpa al hincha de Bucaramanga y a la institución por lo sucedido en el programa de juanpis. No se sientan ofendidos que fue un momento de humor en un programa que se caracteriza por su sarcasmo, el respeto de mi parte estará siempre no solo con ustedes si no en general a todos los clubes. Aunque no crean conozco mucho su ciudad y en algún momento estuve muy cerca de vestir su camiseta. No confundan por qué el tema de la final ya es pasado y en su momento hasta en TV los felicité. Para información general la camisa que me fue obsequiada la guardo con cariño al igual que la del Chino Sambueza. Ojalá puedan entender el motivo de este mensaje en ningún momento mi intención fue ofender a nadie. GRANDE ABRAZÓ Y NOS VEMOS PRONTO A Paz & Amor”, escribió a través de su cuenta de Instagram.