“Ya estaba todo listo”: Santa Fe ‘le robó’ el fichaje de Hugo Rodallega a otro equipo en Colombia

Hugo Rodallega regresó al fútbol colombiano para defender los colores de Independiente Santa Fe y desde que llegó se ganó el cariño de la hinchada por su profesionalismo. Sin embargo, antes de unirse al cuadro ‘Cardenal’, hubo otro equipo que ya tenía casi todo listo con ‘Hugol’.

PUBLICIDAD

Hugo Rodallega estuvo a punto de fichar por otro equipo en Colombia: “estaba todo listo”

El propio delantero demostró que era inminente su regreso a nuestro país luego de su paso por Brasil, pero el equipo que tenía la negociación adelantada con Rodallega era el vigente campeón del fútbol colombiano, Deportivo Pereira, que estaba buscando un hombre de experiencia para reemplazar a ‘Leo’ Castro’, quien entonces iba para Millonarios.

Sin embargo, el exfutbolista Agustín Julio intervino en la decisión de ‘Hugol’, le pasó a Eduardo Méndez, quien le puso sus cartas sobre la mesa y rápidamente lo convenció de llegar al primer campeón de Colombia:

“Ya estaba todo listo con el Pereira, cuando aparece Agustín Julio, que en ese momento era Gerente Deportivo. Me llama con Méndez al lado, y me dice que el presidente que me quiere saludar y me dijo: “hermano yo sé que usted tiene varias ofertas en la mesa, pero le dije a Julio que lo llamara porque lo necesito y quiero mostrarle mi interés, quiero que sepa que acá en Santa Fe tiene un lugar si así lo decide, bienvenido. Eso sí, acá el tema económico está difícil. Yo me enteré que usted quiere esto en América, le puedo dar esto. ¿Qué le parece? Piénselo y me avisa. Yo le agradecí por el interés y por quererme tenerme en su proyecto y le dije ‘déjeme yo lo pienso y cualquier cosa le aviso’. Yo colgué y a la media hora yo ya estaba decidido. Yo me sentí identificado con él”.

*Ver a partir del minuto 16*

América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Medellín también querían concretar el fichaje de Hugo Rodallega