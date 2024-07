“Sensaciones muy lindas”: Duván Vergara ‘le echó flores’ a la hinchada de Atlético Nacional

Duván Vergara finalizó su paso por el fútbol mexicano y regresó a defender los colores del América de Cali. Su debut fue contra Atlético Nacional y respondió de la mejor manera, pues anotó el único tanto del equipo, que durante algunos minutos, ilusionó a los hinchas con lograr la victoria.

Y aunque el juego terminó con la remontada ‘Verdolaga’, Duván le ‘echó flores’ a la hinchada den el Atanasio Girardot.

Duván Vergara llenó de elogios a la hinchada de Atlético Nacional: “Sensaciones muy lindas”

El talentoso futbolista asistió a la conferencia de prensa, donde no ocultó su mal genio tras perder el partido, no por la polémica arbitral que se formó en los minutos finales del compromiso por el penal que señaló el juez Andrés Rojas, sino porque considera que América fue superior en gran parte del compromiso y no merecía la derrota:

“La verdad que agradecido con Dios por la vuelta, porque me permite salir bien, sin lesiones del partido, pero tengo un poco de bronca porque se hizo hasta el minuto 85 un partido perfecto, tengo que resaltar que el equipo se entregó, sin duda alguna fuimos superiores a Nacional, con el respeto de ellos. Pero este es el fútbol, en dos minutos se nos va el partido”.

Aun así, Duván se tomó el tiempo de elogiar a la tribuna de Atlético Nacional, donde estuvo Daniel Muñoz, pues confesó que en México no llegó a vivir el fútbol con la misma pasión, así que se lleva un aliciente de su debut con derrota:

“Pero también sensaciones muy lindas porque tenía rato que no vivía el fútbol así, una espectacular hinchada que se hacía sentir. Hay que pasar la página, ya hay que pensar en el jueves, eso es lo bonito del fútbol que nos da día a día una revancha”.