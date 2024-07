Daniel Muñoz, al igual que David Ospina, tan pronto terminó la Copa América, tomó un avión con rumbo a Medellín para presenciar el partido de Atlético Nacional vs América de Cali, con la diferencia que el lateral debe regresar a Inglaterra para la pretemporada.

Sin embargo, ‘Dani’ demostró que primero es lo primero y se metió en la tribuna, que muchos años fue su lugar seguro, para alentar a sus colegas.

Daniel Muñoz se pegó ‘su escapadita’ para meterse a la tribuna de su amado Atlético Nacional

Pese a que el futbolista del Crystal Palace ahora juega en la mejor liga del mundo, su corazón todavía le pertenece a Atlético Nacional, y por tal razón, aprovechó el desorden para estar en la que alguna vez fue su casa, para presenciar el atractivo enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali, dos de los equipos que mejor se reforzaron de cara al segundo semestre de este año.

Por supuesto, el partido estuvo ‘para alquilar’ balcón, y aun así, los hinchas no se perdieron ningún detalle de la visita de Daniel Muñoz, quien fue captado por las cámaras de Win Sports en el entretiempo del partido, mientras los hinchas le pedían fotos y le daban cariño.

Atlético Nacional derrotó al América de Cali:

Duván Vergara adelantó al conjunto ‘Escarlata’ tras ingresar desde el banco de suplentes y cuando ‘Polilla’ Da Silva quería cerrar el partido con la inclusión de otro defensor central como lo fue Jeisson Quiñones, llegó una anotación de William Tesillo que parcialmente puso el empate, un par de minutos antes de la polémica.

El partido se definió por un penal que ejecutó Edwin Cardona, quien cumplió con la ley del ex y se quitó la camiseta para celebrarlo, pero la decisión del árbitro causó controversia porque no había claridad si hubo infracción o no.