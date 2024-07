“He cumplido”, presidente de equipo del FPC sorprendió a todos con su renuncia

Bucaramanga vs Millonarios

De manera inesperada y tomando por sorpresa a todos, Jaime Elías Quintero decidió renunciar a la presidencia del club Atlético Bucaramanga.

Pese a acabar de salir campeón con el cuadro santandereano, darle la primera estrella de la historia y tener al equipo listo para la Copa Libertadores, el dirigente dijo adiós.

Se conoció la carta con la que se despidió de la afición y en la que adujó el deseo de emprender nuevos retos profesionales y personales, además de mostrarse con la satisfacción del deber cumplido.

Renunció el presidente de Atlético Bucaramanga

“Querida Familia del Atlético Bucaramanga, hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento de profundo agradecimiento y satisfacción al anunciar mi decisión de renunciar al cargo de Presidente del Atlético Bucaramanga. Esta decisión, aunque difícil, está motivada por mi deseo de emprender nuevos retos profesionales y personales, con la certeza de que he cumplido con el deber que me fue encomendado.

Durante estos años, he tenido el privilegio de ser parte de esta grandiosa institución y vivir junto a ustedes momentos inolvidables, siendo el más destacado nuestro reciente logro de ser campeones de la liga profesional de fútbol después de 75 años de espera. Este triunfo no hubiera sido posible sin el esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros del club, desde los jugadores y el cuerpo técnico hasta el personal administrativo y operativo. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestra fiel afición, cuya pasión y apoyo incondicional han sido el motor que nos ha impulsado a alcanzar nuestras metas. Su aliento en cada partido, su presencia en las gradas y su amor por los colores del Atlético Bucaramanga son incomparables. Ustedes son, sin duda, el alma de este club.

Asimismo, agradezco a los medios de comunicación por su colaboración y profesionalismo al cubrir nuestras actividades, sus aportes han sido fundamentales para llevar nuestra historia y logros a cada rincón del país.

Mi corazón seguirá latiendo al ritmo del Atlético Bucaramanga. Continuaré siendo un ferviente hincha y siempre desearé lo mejor para nuestro querido club, con la esperanza de que sigamos cosechando éxitos y alegrías en el futuro. Estoy convencido de que el Atlético Bucaramanga seguirá creciendo y logrando grandes cosas, y siempre contaré con ustedes como una familia a la que llevaré en mi corazón.

Gracias por permitirme ser parte de esta increíble historia. Nos vemos en las gradas, alentando juntos al equipo de nuestros amores”.