Daniel Muñoz puso la cara tras la expulsión y está destrozado: “Tengo mi corazón partido en dos”

Daniel Muñoz es uno de los mejores jugadores de toda la Copa América y sus dos goles así lo ratifican. Sin embargo, la expulsión tras el codazo a Manuel Ugarte no solamente puso a sufrir a Colombia, sino que lo sacó de la final contra Argentina, hecho que lo tiene completamente destrozado y así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Daniel Muñoz puso la cara ante la expulsión: “Tengo mi corazón partido en dos”

El futbolista no pudo festejar como hubiera imaginado la clasificación a la final, pues quedó muy achantado por cometer un acto de irresponsabilidad en un momento tan importante para la ‘Tricolor’, así que se tomó su tiempo para pedir perdón a través de sus redes sociales:

“Hoy tengo mi corazón 💔 partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final, qué huevos y que corazón tan valiente el de mis compañeros ( hermanos ) que a pesar de estar con uno menos se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final, no puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano. Desde el primer minuto que dispute con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores, unos días salieron bien otros días no tan bien; hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país, me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo COLOMBIA y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección arriba COLOMBIA 🇨🇴🙏🏼”.

De esta manera, se estima que Santiago Arias sea el lateral derecho titular en el partido definitivo de Colombia vs Argentina por el título de la Copa América que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de julio a partir de las 7:00 de la noche.