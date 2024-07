“Me da como penita”: Futbolista llegó a Millonarios por Falcao y también habló de su relación

En el corazón de los hinchas de Millonarios quedará guardada la fecha de este domingo 21 de julio, pues por primera vez podrán ver a Falcao como titular y capitán en el Estadio El Campín, contra el vigente campeón del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, los hinchas no son los únicos emocionados con tener al ‘Tigre’, pues hay un jugador que habló de lo que representa Falcao en el vestuario y dijo que hasta le da pena hablar con él.

“Me da como penita”: Futbolista de Millonarios habló de la relación con Falcao en el vestuario

El jugador que se rindió en elogios hacia Falcao fue Jovani Welch, el mediocampista que recién se unió al plantel ‘Embajador’ luego de su participación en la Copa América con la Selección Panamá.

Welch concedió una entrevista donde confesó que trabajar con un futbolista del nivel de Radamel Falcao García es increíble y todavía no puede creer que esté compartiendo todos los días con él, tanto que hasta confesó que le da pena hablar con él:

“Claro que sí, escuché que Falcao iba y claro. Nunca me imaginé jugar con un futbolista con él en mi vida. Todos los días me quedo mirándolo fijo y no lo puedo creer. Nos ha ayudado mucho para crecer futbolísticamente. Trato de hablarle y me da como penita porque es un jugador grande”

El mediocampista también dijo que Falcao es una persona muy seria, pero siempre se muestra muy abierto a compartir con el grupo y aportar desde su experiencia para que el equipo crezca:

“Es accesible, todavía no he hablado mucho con él, pero como compañero es serio, pero también es humilde, hace joda, se ríe, molesta. Todavía tiene esa calidad y nadie se la quita, es un jugador top”.