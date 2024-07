“El tiempo pasa rápido”: Vélez habló del mal nivel del FPC e hizo hincapié en jugadores de Millonarios

Carlos Antonio Vélez no fue ajeno al inicio de la Liga BetPlay 2024-2 y habló por muchos al decir que ningún equipo pudo demostrar buen nivel durante la primera fecha. Aunque el periodista de Win Sports habló de varios equipos en general, hizo hincapié en Millonarios y algunos de sus jugadores.

Carlos Antonio Vélez advirtió a los jugadores de Millonarios tras el debut de Falcao

Las palabras del experimentado periodista hacen referencia a que los resultados de los diez partidos de la primera fecha no hacen honor al desarrollo de los equipos porque han mostrado un funcionamiento de equipo más flojo de lo esperado, especialmente teniendo en cuenta las grandes contrataciones que varios clubes hicieron.

“Independientemente de los resultados obtenidos en el comienzo de Liga para America, Nacional, Millonarios, Santa Fe y Junior hay un déficit serio de buen juego. La mucha plata invertida obliga a soltar rápido”.

Y aunque Vélez habló de varios equipos de los equipos que sobre el papel son candidatos a ser campeones, hizo énfasis en Millonarios porque considera que tuvo una terrible presentación contra Medellín, más allá de haber salvado un valioso punto, y dejó claro que hay varios jugadores en bajo nivel:

“Apenas comienza, pero… por ejemplo el cuadro azul, que rompió el mercado con la llegada de Falcao, se vio muy flojo. Hay jugadores que desde hace rato dejan más dudas que certezas… Arias, Banguero, Ruiz y Giraldo.. lo de Llinas y Castro muy preocupante por ser quienes han sido.. jugadores llegaron y a lo mejor eso es lo que se necesita, sacudir el árbol para q caiga lo q ya esté maduro. Por lo visto en Medellin si no rodean bien a la figura y no crean un estructura que les favorezca al equipo y al jugadores podría eso no ser tan funcional.. ojo q ya estamos jugando y el tiempo pasa rápido…”