“No me sentía bien”: Hugo Rodallega aclaró a hinchas de Santa Fe sobre por qué no cobró el penalti contra Bucaramanga

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, aclaró el porqué no cobró el penalti que dio el empate entre el equipo cardenal y el Atlético Bucaramanga en la final de la Liga BetPlay. Luego de que el leopardo se coronó campeón en el primer semestre de la competencia, muchos hinchas del conjunto santafereño se cuestionaron las razones por las que Rodallega no cobró un penalti, que quedó en manos de Agustín Rodríguez, con el cual el juego se empató.

Cabe recordar que el marcador global arrojó un 3-3 por lo que los finalistas tuvieron que irse a una tanda de penaltis que acabó con un resultado positivo para el combinado santandereano. Sin embargo, el empate se logró en el minuto 87 gracias a una falta de Aldair Zarate contra Francisco Chaverra, misma que el juez sancionó con la pena máxima.

Toda la tribuna fue testigo de que había una clara intención de cobro por parte de Rodallega y de Agustín Rodríguez, muchos pensaban que sería este primero quien marcaría el gol. No obstante, fue Rodríguez quien se encargó de nivelar el partido.

Rodallega confesó por qué no pateó el penalti de empate contra el Bucaramanga

A pesar de que el equipo cardenal anotó el gol, muchos de los aficionados se quedaron con la duda de por qué no lo hizo Rodallega. Fue tanto el interrogatorio que el jugador tuvo que explicar por medio de sus redes sociales la razón por las que no cobro ese tiro.

“Voy a sacarlos de una duda. En los últimos días, mucha gente me preguntó por qué no cobré el penal del empate. La respuesta es simple: no soportaba más el dolor en ese momento (tenía una fractura en su mano derecha), no me sentía bien y para eso están los compañeros que también se preparan, en este caso Agustín”, es lo que se puede leer en el mensaje que compartió el delantero en su cuenta de Instagram.

Y agregó que: “Por supuesto en ese momento lo que me interesaba era ser campeón de Liga como equipo, lo de goleador pasaba a un segundo plano. Espero les quede claro que primero está el grupo, que lo individual”.