“Cabeza arriba”, jugador de Argentina felicitó públicamente a Colombia por su Copa América

La Selección Colombia cumplió con una gran presentación en la Copa América 2024 en la que terminó en el segundo lugar, detrás de Argentina y uno de los campeones, Alexis Macallister, dejó un mensaje de felicitaciones a nuestros jugadores, en especial a Luis Díaz.

Fue precisamente a un mensaje de su compañero de Liverpool de Inglaterra que reaccionó el futbolista argentino.

“Queridos Colombianos, me tome unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la copa América desde cada rincón del país, los banderazos en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble. Lastimosamente no pudimos darnos la alegría de ser campeones, pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos. Estoy orgulloso de todo nuestro equipo, somos una familia y hemos dejado todo en la cancha por nuestra bandera. Por último, quiero decirles que la vida me ha enseñado a caer y levantarme, el dolor es un maestro que va forjando el carácter y moldeándonos para un futuro mejor. VIVA COLOMBIA 🇨🇴 volveremos…”, expresó Luis Díaz.

Macallister felicitó a Lucho y a la Selección Colombia

Macallister

A esa publicación llegó una respuesta del centrocampista argentino en el que no solo le dejó unas palabras al guajiro, sino a todos los jugadores del combinado nacional.

“Cabeza arriba Luchito! Y felicitaciones por el torneo que hiciste e hicieron 👏🏼”, respondió Macallister.

Esta respuesta del jugador argentino se llenó de mensajes de elogio de parte de aficionados de diferentes nacionalidades que le destacaron su gesto de no olvidarse de su compañero de club y de paso reconocer el esfuerzo del equipo al que derrotaron.