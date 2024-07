“Le quería pegar”, Perlaza contó el insulto racista que le lanzó el técnico de Deportivo Pasto

Elvis Perlaza, jugador de Independiente Santa Fe, protagonizó una acalorada discusión en pleno partido con el técnico paraguayo de Deportivo Pasto, Gustavo Florentín, del que dijo le profirió insultos racistas.

Fue en la primera jornada de la Liga Betplay 2024-II que se dio la discusión en pleno partido en el estadio El Campín.

En medio de una acción, se vio al lateral ir a reclamarle con bastante enojo al entrenador y después del partido contó por qué se enojó tanto.

Perlaza señala de insultos racistas a DT de Pasto

En la zona mixta, el defensor habló con los medios y allí reveló que el entrenador rival le dijo: “Hijo de puta, paráte negro marica”.

Debido a eso, “La verdad que me enfadó mucho y le dije: ‘tienes que dar ejemplo. Tienes que respetar’. Me sacó de quicio. Lo pensé por no perjudicar el grupo, pero le quería pegar”.

“Estas cosas no se pueden quedar en la cancha porque ellos tienen que dar el ejemplo acá”, finalizó.

Grave denuncia de Elvis Perlaza sobre el entrenador de Deportivo Pasto, Gustavo Florentín, por insultos con términos racistas en el FPC. Inaceptable.