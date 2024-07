“De pronto tenía que cumplirle a alguien”: Vélez volvió a caerle a Lorenzo por cuenta de un futbolista

Carlos Antonio Vélez no ocultó su emoción por la clasificación de la Selección Colombia a la final de la Copa América luego de eliminar a Uruguay en un difícil partido que puso a sufrir a más de uno. Sin embargo, el experimentado periodista no perdió la oportunidad de echarle en cara a Néstor Lorenzo la convocatoria de un futbolista que él considera que no debía estar en el certamen

PUBLICIDAD

Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo por un futbolista: “de pronto tenía que cumplirle a alguien”

Néstor Lorenzo HOUSTON, TEXAS - JUNE 24: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia looks on prior to the CONMEBOL Copa America 2024 Group D match between Colombia and Paraguay at NRG Stadium on June 24, 2024 in Houston, Texas. (Photo by Hector Vivas/Getty Images) (Hector Vivas/Getty Images)

El comentarista de ‘Fútbol RCN’ aprovechó su espacio de ‘Palabras Mayores’ a la mañana siguiente de la clasificación para despacharse contra Néstor Lorenzo por convocar a David Ospina sobre Kevin Mier, discusión que tuvo auge hace más de un mes, antes de comenzar la Copa América. Sin embargo, Vélez no desaprovechó la oportunidad de volver a criticarlo por eso, e hizo énfasis en que no caerá en la euforia y seguirá cuestionando los aspectos con los que no está de acuerdo:

“Eso no es correcto y esa parte la criticaré siempre, no llevó a (Kevin) Mier porque de pronto tenía que cumplirle a alguien, pero en cuanto su trabajo no hay duda, armó ladrillo a ladrillo”, aseguró el periodista de Win Sports.

Sin embargo, Carlos Antonio concluyó con que Néstor Lorenzo tiene la potestad de convocar a los futbolistas que él quiera, siempre y cuando cumpla con los objetivos que implican tener a tantos jugadores de alta calidad con nuestra nacionalidad:

“Llame al que le dé la gana, pero no se le olvide que usted tiene los insumos para hacer un equipo de alta competencia. Decidió no llamar a (Mateo) Cassierra, decidió no llevar a (Kevin) Mier y llevar a Ospina, que llevaba año y medio sin jugar, a quien todos los amamos, pero no debía estar”, concluyó Carlos Antonio Vélez.