“Hemos hablado con Tulio Gómez”: Tecla Farías confirmó que su legado en América de Cali continúa

La llegada de Ernesto ‘Tecla’ Farías al América de Cali pudo ser una de las mayores ilusiones que recibieron los hinchas en medio de años turbulentos de segunda división, especialmente porque un hombre con su experiencia, que pasó por grandes equipos del exterior, era una pieza ideal para intentar el ascenso a la máxima categoría y así fue.

Sin embargo, en 2017 se dio a conocer que el delantero argentino se marcharía de la institución ‘Escarlata’, pero ahora, luego de siete años, el mismo exfutbolista confirmó que su legado continúa.

Tecla Farías confirmó que su legado en América de Cali continúa

Ernesto concedió una entrevista con ‘Zona Libre de Humo’ a propósito de la final que tendrá Colombia vs Argentina y dejó claro que la ‘Tricolor’ tiene con qué pelear el título de la Copa América: “Yo soy argentino, pero veo muy bien a Colombia para ganar la Copa América, hacía tiempo que no la veo así, no es conformista, quiere más. Si Colombia dejó afuera a equipos como Brasil e Uruguay, seguramente tiene todos los créditos para ganar la copa”.

Sin embargo, el tema principal de la conversación fue el América de Cali, el último equipo de su carrera, donde guarda lindos recuerdos y además, donde sus hijos están dando sus primeros pasos para ser futbolistas profesionales:

“Mis hijos están ahora jugando con América de Cali, ellos se adaptaron muy bien a la ciudad, les gustó mucho y me interesa mucho que estén bien y eso me pone contento”

‘Tecla’ también desmintió los rumores que en algún momento señalaron que se había peleado con sus compañeros o directivos del América de Cali luego de lograr el ascenso, al punto que hoy por hoy tiene una buena relación con el máximo dirigente del ‘Escarlata’:

“Con Tulio Gómez hemos hablado seguido, de futbol, de todo”, concluyó.