“Me voy tranquilo” Exfutbolista del América prefirió irse ante la llegada de Duván Vergara

La ilusión que tienen los hinchas por ver nuevamente a Duván Vergara defendiendo los colores del América de Cali es gigante, pero tal parece que no a todos les sentó bien la noticia de su fichaje, pues hay un futbolista que dio a entender que una de las razones principales por las que se marcha de la institución ‘Escarlata’ es precisamente por este fichaje.

Exfutbolista del América de Cali prefirió irse ante la llegada de Duván Vergara

Pese a que la mayoría de noticias relacionadas con el América han sido positivas respecto al mercado de fichajes, hay un futbolista que ilusionó mucho durante el semestre pasado y finalmente no pudo ‘explotar’ de la manera en que muchos esperaban; se trata de Michael Barrios.

El futbolista de 33 años llegó al ‘Escarlata’ para trabajar junto a su hermano Cristian, pero apenas pudo disputar once partidos, donde anotó dos goles y realizó una asistencia, estadísticas que no parecieron ser suficientes para su continuidad, así que se trasladará a Manizales para defender los colores de Once Caldas.

No obstante, el jugador confesó que le hubiera gustado tener más oportunidad de jugar en América para demostrar todo su potencial, aunque está tranquilo de haberlo dado todo cuando pudo:

“Me voy tranquilo, cada vez que me tocó entrar, traté de entregar lo mejor de mi. Pero quedé en deuda porqué uno quiere jugar más”

De hecho, el futbolista no estaba satisfecho con la cantidad de minutos que le estaban dando, y tras la llegada de Duván Vergara, seguramente tendría menos oportunidades, así que prefirió marcharse a otro equipo:

“La competencia en América de Cali iba a estar más dura y sabíamos que la llegada de Duván y otro extremo, iba a ser más difícil sumar minutos”.