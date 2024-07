“Cuénteme usted”, Bielsa no se aguantó y se burló de pregunta de periodista colombiano

(JARED C TILTON/GettyImages)

Jaime Dinas, periodista colombiano, ha dado de qué hablar con su cubrimiento en la Copa América y ahora sumó un nuevo capítulo cuando Marcelo Bielsa se le río de una pregunta suya en plena rueda de prensa.

Todo se dio en el previo de la semifinal en la que Uruguay se va a medir a Colombia y ‘El Loco’ no se pudo contener.

La situación se generó a partir de la pregunta del comunicado a lo que el entrenador ironizó e incluso le dijo que lo ilustrara.

Bielsa se burló de pregunta de Jaime Dinas

“Los equipos que han enfrentado a Colombia y lo han esperado en mitad de campo han sufrido mucho por la forma de jugar. ¿Qué estructura has planificado en los últimos días para saber si esperás en zona alta?”, indagó el periodista.

Ante esto y en medio de risas, Bielsa le respondió: “Hay que ser entrenador para contestar una pregunta como esa. La verdad, no se me ocurre que decir, Me imagino a usted. Cuénteme usted a ver qué propone y nos enriquecemos un poco”.

Incluso, el entrenador miró, sin poder contener la risa, a su jugador Maximiliano Araujo, señalando que no tenía cómo responder.

Colombia y Uruguay definen el rival de Argentina

Los dos equipos que los expertos consideran que mejor juegan en esta Copa América se ven las caras esta noche en Charlotte para definir al segundo finalista de la competencia en lo que pinta un compromiso parejo.

Pero esa paridad va más allá de lo que vienen demostrando Colombia y Uruguay en esta edición del certamen continental, se remonta también a los enfrentamientos previos entre ambos en donde viene reinando el empate.

Cuatro de los últimos cinco partidos terminaron igualados, incluido el cruce de los cuartos de final de la última Copa América en donde el equipo que en ese entonces dirigía Reinaldo Rueda se impuso en los penales, luego del 0-0 en el tiempo reglamentario. En igualdad también terminaron los últimos dos cruces, por eliminatorias, tanto en Barranquilla (2-2) como en Montevideo (0-0).

Para encontrar un triunfo de una de las partes hay que remontarse a noviembre del 2020 cuando los uruguayos dieron el golpe en el Metropolitano y se impusieron 3-0 en el camino a Catar 2022. Por nuestro lado, la última victoria Tricolor es la más recordada y es la de junio de 2014 con el 2-0 en los cuartos de final del Mundial de Brasil.

Dos caminos inquebrantables

Colombia expone su largo invicto que ha venido aumentando en la presente Copa en la que ha sellado victorias claras ante Paraguay, Costa Rica y la más reciente contra Panamá, además del empate con Brasil al cierre de la fase de grupos.

Historia similar han tenido los dirigidos por Marcelo Bielsa que solo vinieron a cortar su racha de triunfos ante la Canarinha a la que superaron en los penales. En grupos hicieron campaña perfecta tras vencer a Panamá (3-1), Bolivia (5-0) y a Estados Unidos (1-0).

Entre altas y bajas

Néstor Lorenzo volverá a contar de nuevo con Jefferson Lerma, ausente ante los Canaleros por acumulación de tarjetas amarillas y seguramente será titular. Donde quizá podría llegar a darse otra novedad sería en la defensa ante una posible alta para Jhon Lucumí, lesionado desde el debut. Sin embargo, la dupla de Carlos Cuesta y Dávinson Sánchez ha respondido con altura.

Por el lado de Uruguay las noticias no son tan positivas porque de entrada se plantean dos cambios: Ronald Araujo está lesionado y Nahitan Nández fue expulsado. Sus reemplazos naturales apuntan a ser José María Giménez (o Sebastián Cáceres) y Guillermo Varela.