“Soy único e inigualable”, periodista que se obsesionó con la lamparita a James Rodríguez

El periodista Jaime Dinas ha dado mucho de qué hablar por estos días luego de su entrevista a James Rodríguez en la zona mixta de la Copa América y él se ha encargado de ratificar que la humildad no va mucho de su mano.

Ante las críticas que ha recibido de muchos usuarios, él se ha encargado de responder a muchos con un tono de superioridad en el que incluso se autoproclamó como un rey.

Todo el debate se dio tras el triunfo de Colombia contra Panamá en los cuartos de final en donde él encaró a Rodríguez con un exceso de adulación que aterró a muchos.

“¿Tú duermes con la lamparita?”, “¿A qué hora frotas la lámpara?, ¿La tres al estadio?”, “¿Sos consciente de que no eres un ser humano en el fútbol, eres un extraterrestre? Eres el mejor jugador de la Copa América. ¿Te tienen que construir una copa de oro con tu zurda?”, fueron las frases que le soltó al jugador.

Jaime Dinas sostiene que nadie como él

Ante tanta critica, el propio periodista se encargó de responder sentenciando que “son opiniones y siempre las voy a respetar, pero lo que sí les dejo en claro es que, es mi estilo y perfil, lo que me identifica. Soy diferente, único e inigualable, gústeles o no, soy Jaime Dinas……”.

A otro usuario le había señalado: “No me preocupa NI molesta insultos, sorprende ver tanta gente “enferma mentalmente” por mis escritos y tantos “Esclavizadas” a mí, como también la cantidad de imbéciles que fácilmente manipulo y le controlo sus emociones. Soy como “REY” que poseo todo un rebaño a su disposición”.

“Me Divierto en mi trabajo, pero Disfruto ver y leer a quienes tengo traumatizados, frustrados y con enfermedad mental, por mi labor Estos “miserables” me siguen, me lee, me ven y me reprochan, pero NI siquiera han podido hacer realidad sus sueños y YO termino siendo su pesadilla”, escribió en otra de sus publicaciones.

Jaime Dinas se encargó de esta manera de dejar claro que la humildad y él van por caminos distintos y que se siente bastante superior a todos sus seguidores.