“Así no me guste”: Jugador recién llegado al Junior sorprendió con mensaje sobre su futuro

El mercado de fichajes que ha realizado el Junior de Barranquilla no ha estado a la altura de las expectativas que tenían los aficionados, pues nuevamente esperaban la llegada de jugadores rimbombantes del nivel de Yimmy Chará o Víctor Cantillo.

Aun así, los directivos ya han contratado a algunos jugadores para reforzar la plantilla de cara al segundo semestre de este año y uno de ellos sorprendió con un mensaje que deja mucho a la imaginación.

Jugador recién llegado al Junior sorprendió con mensaje sobre su futuro: “Así no me guste”

El futbolista en cuestión fue el defensor Jhon Lerma llegó a la institución barranquillera proveniente de Atlético Huila para reforzar la banda derecha del ‘Tiburón’ y desde el principio dejó claro que sin importar la presión que pueda sentir al defender los colores de un equipo tan importante, pero también hizo énfasis en que buscará hacer lo mejor posible:

“Aquí estamos para dar lo mejor, lograr cosas importantes en el club. Esperamos complacer al equipo, a la hinchada. Presión hay, no lo niego. Siento ansiedad, un poco de nervios. Eso poco a poco se irá yendo. Me estaré acercando mucho a las personas”, dijo Lerma en la presentación como nuevo futbolista del Junior.

No obstante, en horas de la tarde de este miércoles 10 de julio, sorprendió con un enigmático mensaje sobre su futuro que seguramente dejará pensando a más de uno, pues no hay claridad si hace referencia a su presente con el ‘Tiburón’ o si se trata de un asunto personal

“Así no me guste lo que estoy viviendo, debo seguir trabajando con la mejor actitud, debo valorar y disfrutar mi proceso, que es en donde puedo sentar bases sólidas para lo que viene, se trata de construir sobre la roca y no sobre la arena”, escribió el joven Lerma.