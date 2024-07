Junior de Barranquilla no ha realizado las contrataciones rimbombantes que los hinchas esperarían de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, y, por el contrario, se han generado más rumores sobre las salidas del equipo, incluyendo a Léider Berrío que está cerca de fichar por Independiente Santa Fe. No obstante, tal parece que la institución barranquillera se arrepintió de una negociación que sostenía con Medellín y ahora no dejarán salir a Homer Martínez.

Junior ilusionó a Medellín con un jugador, pero ahora los dejó ‘viendo un chispero’

El periodista José Hugo Illera había adelantado que Homer Martínez le había solicitado a los directivos del Junior que analizaran las ofertas que llegaran por él, pues no quería continuar en el cuadro rojiblanco ante la falta de oportunidades para jugar. Es por esa razón que Medellín ‘puso los ojos’ en él y comenzó las negociaciones que parecían ir por buen puerto hasta que Junior se ‘echó para atrás’.

El mismo periodista de Win Sports ahora reportó que el conjunto ‘Tiburón’ decidió no seguir negociando con el ‘poderoso de la montaña’ por alguna razón desconocida, pero se estima que podría tratarse de otra oferta de mayor cuantía o que Arturo Reyes pidió conservar al jugador, teniendo en cuenta que no solo tendrán los partidos de liga, sino que también deberán asumir los compromisos de Copa Libertadores y Copa BetPlay, hecho que implica una carga importante, y para lo cual, es necesario tener una plantilla amplia.

Lo curioso del asunto es que el futbolista no fue tenido en cuenta para conformar la nómina que hizo parte del cuadrangular amistoso que organizó la Alcaldía de Cartagena.

Es de anotar que Homer Martínez fue titular en ambos partidos de la final en la que derrotaron a Independiente Medellín durante la Liga BetPlay 2023-2.