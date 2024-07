El árbitro asignado por Conmebol favorecerá a Uruguay sobre Colombia según Adrián Magnoli

Adrián Magnoli sobre el árbitro de Colombia vs Uruguay en Copa América

Las semifinales de la Copa América van a estar para ‘alquilar balcón’, especialmente el partido entre Colombia y Uruguay, dos de los equipos que mejor presente tienen en nuestro continente. Sin embargo, Adrián Magnoli mostró su preocupación ante la designación arbitral de cara a este juego, pues dijo que favorece a Uruguay.

PUBLICIDAD

El árbitro asignado por Conmebol favorece a Uruguay sobre Colombia según Adrián Magnoli

El ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer que los encargados de impartir justicia en la segunda semifinal de esta Copa América y será un grupo de árbitros mexicanos, encabezados por César Ramos.

Es necesario hacer la salvedad que Adrián Magnoli explicó el motivo por el que asegura que la elección del mexicano es favorable para el equipo de Marcelo Bielsa y no tiene que ver con algún interés en particular, sino que él no detiene el partido ante las infracciones más leves, así que le dará libertad a Uruguay ser más físico contra Colombia.

A través de sus redes sociales dejó el mensaje el reconocido comentarista argentino:

“Estoy preocupado con el árbitro de Colombia Uruguay. César Ramos ,Mexicano , deja jugar mucho , Favorece a los Charrúas que interrumpen mucho con falta , muchas veces de amarilla. Contra Brasil hicieron 26 faltas ( una barbaridad) ¿ Quién lo eligió? Colombia seguro que No OJO”.

Como dato curioso, la última vez en que César Ramos dirigió un partido de la selección Colombia fue durante el Mundial de Rusia 2018, cuando la ‘Tricolor’ derrotó 3-0 a Polonia en la segunda fecha de la fase de grupos, que es muy recordada por tratarse del primer gol de Falcao en una Copa del Mundo.

De igual manera, es importante resaltar que el juego entre cafeteros y charrúas se disputará este miércoles 10 de julio a partir de las 7:00 de la noche.