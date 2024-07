¿Alguien quiere pensar en Montero? David Ospina debió jugar contra Panamá, según Melissa Martínez

David Ospina supo ser el guardián del arco ‘Tricolor’ durante muchos años y ahora ha asumido con gran madurez la suplencia ante Camilo Vargas. Sin embargo, Melissa Martínez ‘se paró duro’ por el histórico portero y reprochó a Néstor Lorenzo por no dejarlo jugar en los cuartos de final ante Panamá.

David Ospina debió jugar contra Panamá según Melissa Martínez por una sencilla razón:

Un dato importante para tener en cuenta es que la mayoría de futbolistas de la selección Colombia han tenido la oportunidad de jugar en esta Copa América, a excepción de los porteros suplentes que son Álvaro Montero y David Ospina. De hecho, esto fue lo que le incomodó a Melissa Martínez, pues ella esperaba que Néstor Lorenzo le diera la oportunidad al ahora arquero de Atlético Nacional, al menos para disputar al segundo tiempo.

Sucedió en el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN durante la tarde de este lunes 8 de julio, cuando la talentosa periodista dio a conocer su queja:

“Tengo algo que decirle a Lorenzo. Él está en los gloriosos y le mandamos un abrazo, lo queremos, Lorenzo presidente, PERO... hay un detalle. Segundo tiempo del partido Colombia vs Panamá, definido, ¿por qué no metió a David? Porque estamos en un certamen continental, no sé por qué no le dio 45 minutos ahí”.

De igual manera, Melissa dejó claro que hay una posición del equipo donde todavía hay muchas dudas y es la del lateral izquierdo, donde Johan Mojica ha disputado la mayoría de partidos desde el inicio, a excepción del juego contra Brasil, donde fue titular Déiver Machado. Aun así, Martínez aseguró que Mojica convenció un poquito más a Néstor Lorenzo:

“Ninguno de los dos llena por completo, pero creo que Johan Mojica le ganó el pulso a Deiver Machado en esta Copa América”.