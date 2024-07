“Pareciera prohibido”: Cadavid ‘estalló' porque hay un jugador de Argentina que le perdonan todo

Juan Felipe Cadavid no se quedó callado en medio del partido Argentina vs Ecuador y ‘estalló' porque considera que hay un futbolista de la ‘Albiceleste’ que merecía recibir al menos una tarjeta amarilla, pero se las han perdonado, y no solamente en este partido.

PUBLICIDAD

Juan Felipe Cadavid estalló porque hay un jugador de Argentina que le perdonan todo

El periodista de Caracol Radio fue contundente con la actuación de Andrés Matonte, el árbitro uruguayo, encargado de impartir justicia en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa América, y aunque no lo juzgó directamente a él, dijo que es como si no se pudiera ni siquiera amonestar al defensor central, Cristian ‘Cuti’ Romero.

En este partido lo dijo por una patada sobre Moisés Caicedo a la altura de su rodilla, pues al intentar despejar el balón, terminó poniéndole los taches de su guayo en su humanidad, pero el juez consideró que no fue una acción que ameritara ninguna tarjeta.

“Pareciera que en el reglamento estuviera prohibido sacarle tarjetas al Cuti Romero”, fueron las palabras que dejó Juan Felipe Cadavid ante la acción peligrosa que le presentamos a continuación.

No es la primera acción temeraria del Cuti Romero:

Cabe resaltar que en el anterior partido en que Argentina se enfrentó a Chile, hubo polémica arbitral por un manotazo sobre Rodrigo Echeverría, jugada que no solamente no fue señalada como infracción, sino que tampoco representó ninguna amonestación para el defensor del Tottenham.