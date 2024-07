América quiere fichar a jugador de selección Colombia que está en Europa, pero su prioridad es otra

Colombia v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier

BARRANQUILLA, COLOMBIA - NOVEMBER 16: Players of Colombia pose for the team photo prior the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Brazil at Estadio Metropolitano Roberto Meléndez on November 16, 2023 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

(Gabriel Aponte/Getty Images)