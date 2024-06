Yairo Moreno ‘tocó la puerta’ en Junior, pero hay un gran inconveniente, según periodista de Win Sports

Para nadie es un secreto que Yairo Moreno es uno de los mejores laterales que tiene el fútbol colombiano y en Independiente Medellín lo aprecian mucho, más allá que por temas de lesiones no pudo jugar mucho en su más reciente etapa y que decidió irse del equipo buscando regresar a la liga mexicana.

No obstante, cuando parecía que el jugador regresaba a Santos Laguna, no superó los exámenes médicos, así que está en búsqueda de equipo y como él sabía que Junior lo pretendía, se adelantó y se ofreció, pero hay un gran problema en medio.

Yairo Moreno se ofreció a Junior:

Desde que se supo que Yairo no continuaría en el ‘poderoso’, comenzaron los rumores sobre el interés del Junior, pero la operación no parecía viable porque la prioridad del futbolista era regresar a México. Sin embargo, como sus planes no salieron conforme a lo esperado, tal parece que se ofreció al ‘Tiburón’, pero con unas pretenciones muy altas.

El periodista de Win Sports, José Hugo Illera, se encargó de confirmar la información y de asegurar que podría surgir esta relación, únicamente si el jugador baja sus pretenciones salariales:

“Les aseguro que para que él venga, ahora que Caicedo está prácticamente descartado y lo de Quiñones es prácticamente imposible, yo, conociendo el salario que pidió Yairo Moreno, tendría que bajarse por lo menos a la mitad y sigue siendo un estupendo salario, pero no se lo pagarían en dólares, sino en pesos colombianos, porque la fluctuación del dólar es peligroso para ese tipo de negocios”

De igual manera, Illera contó que Junior sí está buscando reemplazo para Déiber Caicedo, pues aunque intentó prolongar el préstamo con Vancouver, el equipo canadiense no habría aceptado porque esperaban una oferta de compra.

“En Junior están buscando opciones por el costado izquierdo. Hay cierta molestia en la gente de Vancouver porque Junior dijo que iba a hacer uso de la opción de compra y después no”.