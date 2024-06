Hernán Torres aprovechó la salida de un jugador de Atlético Nacional y lo pidió para el Cali

Luego de muchos rumores, finalmente Hernán Torres fue oficializado como el nuevo Director Técnico del Deportivo Cali y tendrá la responsabilidad de guiar al equipo lejos de la zona del descenso, un fantasma que en las últimas campañas ha acompañado tanto a jugadores como hinchas.

El experimentado estratega es consciente que necesita refuerzos para poner a jugar al equipo tal como a él le gusta y una de las primeras contrataciones sería un futbolista que recién salió de Atlético Nacional.

Hernán Torres pidió para Cali un jugador que recién salió de Atlético Nacional:

El futbolista que es pretendido por Hernán Torres es el defensor de 30 años, Sergio Mosquera, quien ha pasado por varios clubes de nuestro país como Envigado, Deportes Tolima y el más reciente, Atlético Nacional, donde le dejaron claro que no iba a ser tenido en cuenta por parte de Pablo Reppeto.

Por supuesto, el futbolista buscará un nuevo destino para continuar su carrera y ya le llegó su primer pretendiente, pues podría llegar al conjunto ‘Azucarero’, pues Hernán Torres le dejó claro a la junta directiva del Cali que realizar este fichaje es de carácter prioritario.

Según reportó el periodista ‘Pipe’ Sierra, ya comenzaron los diálogos de la institución caleña con el jugador, quien ya ha conquistado cinco títulos en el fútbol colombiano: Dos Ligas, dos Superligas y una Copa.

Aun así, cabe resaltar que Mosquera tendría ofertas desde el fútbol mexicano que podrían complicar el fichaje por el Deportivo Cali.

Cali tiene importante deuda con Atlético Nacional:

Deportivo Cali contrató a Luis Fernando ‘Mosco’ Mosquera, quien era futbolista de Atlético Nacional, pero hasta la fecha no le ha pagado esa deuda. Por supuesto, la institución ‘Verdolaga’ puso la queja y finalmente le dieron la razón.

“Nacional lleva, más o menos, 11 años insistiéndole al Deportivo Cali para que le pague el dinero correspondiente al 60% de los derechos económicos del jugador, lo que es una cifra cercana a los 400 mil dólares”.

“La Cámara de definición de disputas de la Federación Colombiana de Fútbol ratificó el fallo de la Dimayor. Ya no hay más instancias y, por reglamento, eso no puede ir al TAS. Esto significa que el Cali tendrá que pagarle a Nacional los 400 mil dólares, más los intereses y esa cifra supera los 600 mil dólares. Si el Deportivo Cali no paga, no podrá inscribir jugadores durante un año, con efecto inmediato”.