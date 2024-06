El Cali tendrá que pagarle millonaria deuda a Nacional para contratar jugadores que lo salven de la B

Deportivo Cali tendrá que pagarle millonaria deuda a Atlético Nacional para poder contratar jugadores. Ahora que confirmó la llegada de su nuevo entrenador, el ‘Azucarero’ estaba moviéndose en el mercado para traer refuerzos que lo alejen del descenso en el segundo semestre de 2024. Para el lamento de sus hinchas, una deuda del pasado apareció y los planes del director técnico podrían verse truncados.

Este 11 de junio de 2024, diferentes sectores de la prensa informaron sobre el fallo que obliga a Deportivo Cali a pagarle una importante suma de dinero a Atlético Nacional. La deuda se remontaría a once años atrás, cuando Luis Fernando ‘El Mosco’ Mosquera fue transferido del ‘Verdolaga’ al ‘Azucarero’. Julián Capera, periodista de ESPN, contó con detalles el problema que tiene sufriendo al equipo caleño.

“Nacional lleva, más o menos, 11 años insistiéndole al Deportivo Cali para que le pague el dinero correspondiente al 60% de los derechos económicos del jugador, lo que es una cifra cercana a los 400 mil dólares”, Julián Capera

Capera también explicó que, tras un fallo de Dimayor que el Cali apeló, se agotó la última instancia y Nacional tendrá que recibir, sí o sí, el dinero.

“La Cámara de definición de disputas de la Federación Colombiana de Fútbol ratificó el fallo de la Dimayor. Ya no hay más instancias y, por reglamento, eso no puede ir al TAS. Esto significa que el Cali tendrá que pagarle a Nacional los 400 mil dólares, más los intereses y esa cifra supera los 600 mil dólares. Si el Deportivo Cali no paga, no podrá inscribir jugadores durante un año, con efecto inmediato”, Julián Capera

Para concluir, Julián Capera dejó claro que hasta que no pague, el Cali no podrá inscribir jugadores ante la Dimayor. Debido a esto, si el equipo caleño no paga antes del inicio de la Liga BetPlay 2-2024 no podrá contar con los refuerzos que traiga para Hernán Torres, su nuevo entrenador.

“El Cali puede demorarse, pero el tiempo que se demore es el tiempo en el que estará inhabilitado para inscribir. Los puede presentar (a los refuerzos) y pueden entrenar, pero no los pueden inscribir en la plataforma de la Dimayor”, Julián Capera

