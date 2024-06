“Falcao ya tomó la decisión”, Juan Felipe Cadavid reveló qué le dijeron del tema para Millonarios

Radamel Falcao García ya tomó una decisión al respecto de si fichar o no con Millonarios, es lo que manifestó el periodista Juan Felipe Cadavid, según se lo manifestó una de sus fuentes.

Fue en el espacio de este martes 11 de junio, en su canal Hablemos del Juego, que junto a Sheyla García, habló del tema que tiene expectantes a los aficionados del fútbol profesional colombiano.

El periodista, reconocido amigo personal del goleador colombiano, contó lo que le dijo el propio jugador y también dio detalles que le han revelado.

Falcao ya decidió sobre Millonarios

Primero, el periodista comenzó manifestando que “De fuentes directas. No se ha avanzado mucho respecto a la semana pasada en la primera reunión. Estoy a la expectativa de la segunda reunión. Que habían dicho sería virtual, pero ojo que es presencial”.

“Falcao viajó a Santa Marta a ver a parte de su familia y luego viajó a Estados Unidos, a Miami, en donde va a pasar sus vacaciones con sus amigos más cercanos. Entonces la reunión podría darse en Estados Unidos. Eso habla del interés real que hay en Millonarios porque está interesado y avanzando en la forma”, añadió.

Revelando que “a mí Falcao no me dice nada distinto a lo que le diga a otro periodista de ‘vamos a mirar qué pasa’”.

Sin embargo, “Una fuente me dijo que ya Falcao había decidido y que tomó una decisión. ¿Cuál fue esa determinación? Es la duda del tema. Yo no sé. A él le dijeron que ya decidió. Si es así, yo creo que es un sí. Porque del viernes a acá no creo que haya llegado a ningún arreglo con algún otro equipo del mundo”.

Al parecer, según lo cuenta Juan Felipe Cadavid, el tema de Radamel Falcao García a Millonarios avanza de gran manera y en las próximas horas podría conocerse la decisión que ya habría tomado el goleador colombiano.