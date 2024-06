Carlos Antonio Vélez sorprendió a muchos al revelar el equipo colombiano del que fue hincha

Carlos Antonio Vélez sorprendió en la mañana de este martes 11 de junio en la que habló de varios temas trascendentales e incluso reconoció al aire el equipo del que supo ser hincha, aunque dijo ya no hace fuerza por nadie porque lo suyo es ser periodista.

Esta y otras revelaciones vinieron de cuenta de que dijo estar cansado de que hablen de él. También, habló de lo que él mismo catalogó lo que fue su renuncia al canal Win Sports y no que lo habían echado, como dio a entender algunos manifestaron. Además de tocar el tema de sus diferencias con el técnico de Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel.

“Muchos llevan años colgados de mi imagen y de mi trabajo. Aunque no los leo, no los veo ni escucho y me importan un rábano, creo que tengo derecho a la legitima defensa de mi imagen, reputación, buen nombre y mi trabajo”, comenzó diciendo.

De paso, “voy a acabar con la materia prima de estos zánganos que quieren ser celebres en redes sociales y medios tradicionales, acomodando todo lo que digo a sus torcidos intereses”.

“Les voy a contar tal cual son las cosas en algunos temas para así acabar con toda la mier… que tiran para hacerse los guapos. Alimentando el morbo de aquellos a los que no les endulzo el oído con lo que quieren escuchar”, sentenció.

Carlos Antonio Vélez y el equipo del que fue hincha

En ese punto de hablar que él no le da contentillo a nadie, manifestó que “Nunca me puse una camiseta de un equipo ni me la pondré”.

“Hago valoraciones de juego con razón o sin ella, pero no activismo partidario futbolístico. El que lo quiera hacer, que lo haga en espacios partidarios o donde le dé la gana, pero debe respetar las opiniones de los que no somos partidarios de los equipos”, añadió.

Dejando claro que “Yo no soy hincha de ningún equipo. Lo fui en mi infancia, del Once Caldas. Ahora soy un periodista”.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez ratificó que supo ser hincha de Once Caldas, el equipo de su ciudad, Manizales, en su infancia, pero ahora no simpatiza con ningún club del fútbol colombiano.