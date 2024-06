Millonarios VS América de Cali por la fecha 5 de la Liga Betplay Dimayor

Mientras que todos los hinchas de Millonarios están pendientes que se concrete el fichaje de Radamel Falcao García, tal parece que los directivos están pensando en otros jugadores para reforzar el plantel y uno de ellos juega en el fútbol paraguayo y ya supo brillar en el fútbol colombiano.

Desde Paraguay son conscientes que Millonarios ‘puso el ojo’ en un jugador que ya brilló en el FPC:

Según dijo César Augusto Londoño en el programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio, comentó que habló con Arturo Rubín, su colega en Paraguay, quien le hizo saber que en dicho país ya están hablando que Rafael Carrascal podría fichar por Millonarios:

“Me llamó Arturo Rubín, nuestro compañero en Paraguay y me preguntó por la posibilidad de Rafael Carrascal a Millonarios, pero le respondí que no sabía nada porque esa es la verdad, pero me confirmó que evidentemente se ha filtrado en Asunción que el jugador de Cerro Porteño llegue al cuadro ‘Embajador’ "

De igual manera, Londoño dejó claro que el anterior director deportivo de Millonarios, ‘Pitirri’ Salazar, siempre dio muy buenas referencias de Carrascal:

“Alguna vez, el Pitirri Salazar me comentó que le encantaba ese jugador, pero repito que no es nada oficial”.

Ante esto, Juan Felipe Cadavid argumentó que hubo rumores sobre el fichaje de un futbolista paraguayo para Millonarios. Sin embargo, llegó a la conclusión que seguramente no se refería a la nacionalidad del jugador, sino a la liga donde jugaba.

¿En qué va el fichaje de Falcao a Millonarios?

Pese a que Alberto Gamero se reunió con Falcao e incluso se conoció que el ‘Tigre’ estaba mirando casas en Chía, no ha habido más pronunciamientos al respecto, así que será necesario esperar a los próximos días para saber si finalmente se concreta el que posiblemente sería el mejor fichaje del fútbol colombiano.