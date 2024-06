Vélez dio una solución para que Falcao llegue a Millos, pero hay otro problema relacionado con la FIFA

Los rumores sobre la posible llegada de Falcao a Millonarios cada vez toman más fuerza y los hinchas están muy ilusionados, pero no desconocen lo difícil que es concretar esta operación, no solamente por los términos personales, sino por situaciones que ‘se les salen de las manos’, una de ellas, es la cantidad de impuestos que ‘El Tigre’ tendría que pagar.

Ante esto, Carlos Antonio Vélez explicó cómo podrían hacer para resolver este impedimento, aunque ahora surgió otro relacionado con la FIFA.

Carlos Antonio Vélez explicó una solución para que Falcao llegue a Millonarios:

A través de sus redes sociales, el experimentado periodista de Win Sports dejó claro que si Falcao juega solamente un semestre con el ‘Embajador’, no tendría problemas con los impuestos:

“¿Cómo va lo de Falcao para Millonarios? Siguen hablando, pero hay un nuevo problema… lo de los impuestos por patrimonio se podría solucionar haciendo un contrato por 180 días únicamente… lo que alcance a jugar durante ese tiempo, dicen los especialistas, pero….”

Pese a que estas palabras podrían parecer ‘la luz al final del túnel’, de paso aprovechó para poner sobre la mesa otro problema que tendría Millonarios y estaría relacionado directamente con el presupuesto, pues su fichaje y salario son gastos importantes que deben buscar solventar de alguna manera.

Sin embargo, el dinero de las boletas no es una opción porque este año se disputará el Mundial Femenino Sub-20 en nuestro país y el Estadio El Campín es uno de los escenarios, así que ‘Millos’ no lo podría usar por un buen tiempo, hecho que los ‘descuadraría’:

“¿Y cómo le va a pagar el club si no va a jugar en el Campin durante más de 45 días? ¿Si no recauda con que paga? ¿Lo trae para no jugar en Bogotá cuando lo que piensa es que solo juegue los partidos de local? Si le ayudan con FIFA para que pueda usar el Campin con Mundial, poco probable, se podría solucionar el problema… nada fácil.. ¡Voluntad hay tanta como problemas serios por resolver!”.