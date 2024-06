Juan Pablo Montoya reveló por qué dejó de apoyar al América y eligió equipo para la final de la Liga

Juan Pablo Montoya explicó por qué dejó de apoyar al América de Cali. En una charla con la prensa, el histórico piloto colombiano habló sobre la final del fútbol colombiano. Esto permitió que explicara por qué, a pesar de que no es ‘futbolero’, decidió seguir al ‘Escarlata’. Además, aprovechó para contar si apoyará a Santa Fe o al Bucaramanga en la final.

Este 6 de junio de 2024, durante el programa ‘MontoyAS’ de AS Colombia, Juan Pablo Montoya se atrevió a hablar de fútbol, deporte que nunca terminó de enamorarlo. En su intervención, Montoya explicó por qué se hizo hincha del América y también por qué dejó de serlo. Sus palabras apuntaron al uniforme del equipo caleño.

“Me gustaba el América. Me gustaba mucho el uniforme rojo y el escudo me parecía súper cool. Pero nuca me gustó el fútbol. La verdad, el fútbol no me mueve la aguja”, Juan Pablo Montoya

Pero eso no fue todo, ya que después Juan Pablo Montoya dejó claro que no apoyará a Santa Fe en la final contra el Bucaramanga. De hecho, aprovechó para dejar claro que, a pesar de ser bogotano, no le gusta ‘ni cinco’ el ‘Cardenal’ y mucho menos Millonarios.

“Ni Santa Fe, ni ‘Millos’. Yo creo que yo voy por Bucaramanga”, Juan Pablo Montoya

