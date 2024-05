Juan Pablo Montoya confesó las razones del por qué no firmó contrato con Ferrari en la Fórmula 1

Juan Pablo Montoya Roldán es un destacado piloto de automovilismo colombiano, nacido el 20 de septiembre de 1975 en Bogotá. Su carrera ha sido notable por sus logros en diversas categorías del automovilismo mundial.

Montoya fue campeón de la serie CART en 1999, y tras dos temporadas exitosas con Ganassi, dio el salto a la Fórmula 1, donde compitió entre 2001 y 2006 para los equipos Williams y McLaren. Durante su tiempo en F1, logró siete victorias y 30 podios, siendo tercero en el campeonato en 2002 y 2003 con Williams, y cuarto en 2005 con McLaren.

Además, Montoya ha tenido éxito en carreras de resistencia, ganando las 24 Horas de Daytona en 2007, 2008 y 2013. En la NASCAR Cup Series, se convirtió en el primer extranjero en clasificar al Chase for the Cup en 2009.

En la actualidad, inició su participación en MontoyAS, su pódcast producido por AS Colombia y W Radio que ya estrenó su primer capítulo, en el que habló un poco de su vida dentro y fuera de las pistas.

En esa programa Juan Pablo Montoya reveló que durante su época en la Fórmula 1, rechazó una oferta de la escudería Ferrari. La razón principal fue que no quería ser el segundo piloto detrás de Michael Schumacher, quien en ese momento era la figura principal del equipo Ferrari. Montoya expresó que no le interesaba estar en una posición donde no tendría la oportunidad de competir como el piloto número uno del equipo

“Así quisiera, uno no sabe si a futuro hubiera pasado. Fue una conversación solamente. Yo cerré esa puerta porque en ese momento estaba en Williams, y lo único que quería hacer era ganarle a Ferrari. Yo me sentía muy piloto de Williams y nunca pensé dejar esa escudería”, reveló Montoya.

Esta decisión refleja la confianza y el espíritu competitivo de Montoya, quien prefería competir en igualdad de condiciones antes que aceptar un rol secundario, incluso en un equipo tan prestigioso como Ferrari. Su rivalidad con Schumacher fue una de las más recordadas de su tiempo, y su elección de no unirse a Ferrari es un ejemplo de su deseo de mantener esa competencia en la pista.

Cabe recordar que Montoya llegó a la Fórmula 1 gracias al apoyo de Frank Williams, fundador y entonces director de la escudería Williams, y uno de los primeros en confiar en su talento.