La llegada de David Ospina a Atlético Nacional parece complicarse cada vez más, ahora porque Al Nassr estaría interesado en renovar el contrato del portero colombiano gracias a sus buenas actuaciones en los más recientes compromisos, que se suponían, eran su despedida.

PUBLICIDAD

De todas maneras, muchos en la institución ‘Verdolaga’ ya han considerado cómo sería el proyecto en caso de llegar el histórico portero de la Selección Colombia, y aunque hay jugadores como Edwin Cardona que reflejaron la emoción por una posible llegada de Ospina, hay otros que no quedarían tan contentos, incluso uno de ellos, estaría decidido a irse en caso de concretarse dicho fichaje.

Un futbolista de Atlético Nacional estaría decidido a irse si llega David Ospina:

Nuevamente, fue Luis Arturo Henao quien detalló la situación entre Atlético Nacional y David Ospina, pero también aprovechó para decir que hay un jugador que tiene decidido marcharse del club en caso que se concrete la contratación.

El futbolista en cuestión es Luis Marquínez, el guardameta de 21 años, quien parece que estaba esperando la oportunidad de consagrarse como el titular ahora tras la llegada de Pablo Repetto, pero es consciente que si llega Ospina, sería muy difícil aspirar a ser inicialista, así que preferiría continuar su carrera en otro equipo donde pueda tener más rodaje:

“Marquínez también está pidiendo pista. Dicen que Marquínez, si viene David, él buscaría equipo”, aseguró Luis Arturo.

Luis Marquínez sería el titular de Atlético Nacional si no llega David Ospina:

Sheyla García adelantó hace unos días que Pablo Repetto tiene preferencia por Marquínez sobre ‘Chipi Chipi’ y si no se concreta la llegada de Ospina, el joven portero se quedaría con la titular:

Lo que piensa Nacional es que si David no llega y aparecen los ‘detallitos’, Marquínez sería el 1. Repetto ha querido ponerlo desde hace rato, ama a Marquínez. Cuando él llegó le dijo a (Santiago) Rojas que no iba a ser su arquero por los goles en los que se comprometió y ya salió. Vio el partido de ‘Chipi Chipi’ contra Junior, dijo que no le convencía, pero le iba a dar una oportunidad por respeto a la institución, pero su 1 es Marquínez.