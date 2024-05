Yoreli Rincón dejó claro que Catalina Usme es quien está impidiendo su regreso a la Selección Colombia

Yoreli Rincón explicó por qué cree que Catalina Usme es quien impide su regreso a la Selección Colombia Femenina. Durante el programa deportivo en el que participa hace varios meses, Yoreli respondió a las polémicas declaraciones de Usme, quien se mostró muy indiferente ante la casi inexplicable ausencia de Rincón en ‘La Tricolor’.

Las palabras de Catalina Usme.

Tras confirmarse la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos amistosos previos a los Juegos Olímpicos de París 2024, a Catalina Usme le preguntaron por la ausencia de Yoreli Rincón. Sorpresivamente, ‘Cata’ respondió siendo muy indiferente e, incluso, la acusaron de no ser solidaria con su colega. “Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”, sentenció.

Dichas palabras alimentaron una versión de la prensa, la cual sostuvo que Catalina Usme es quien, liderando un grupo de jugadoras, está impidiendo que Yoreli Rincón vuelva a ser convocada.

La respuesta de Yoreli Rincón.

Este 29 de mayo de 2024, durante el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Yoreli Rincón rompió el silencio sobre las polémicas palabras de Catalina Usme. Yoreli empezó por hacer referencia a la falta de empatía que vio de parte de ‘Cata’. Después, señaló que la máxima goleadora de ‘La Tricolor’ olvidó el proceso que la llevó a triunfar. Además, señaló que no entiende por qué ‘Cata’ niega los vetos, ya que ella estuvo en la mesa de diálogo con la Federación que desató la expulsión de varias jugadores, entres las que estuvo Yoreli, de los procesos de la Selección.

“Falta de empatía. Cuando usted ya tiene todo, se le olvida la lucha que ha tenido. En 2019 ella fue una de las que se sentó en la mesa para pelear que las condiciones de la Federación y la selección no eran las más adecuadas para las jugadoras”, Yoreli Rincón

Para concluir, a Yoreli Rincón le preguntaron directamente si cree que Catalina Usme es quien le mantiene cerrada la puerta de la Selección Colombia. Aunque no lo dijo literalmente, Yoreli dejó claro que piensa que Catalina no la quiere de vuelta en ‘La Tricolor’.

“Como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas... La respuesta que me dan en la Federación es que futbolísticamente está todo bien, nos dimos la mano y me dijeron que estoy lista para una convocatoria. Habló con el profe (Ángelo Marsiglia) y me dice que quiere serle fiel a las jugadoras que lo han apoyado en su proceso...”, Yoreli Rincón

