Yoreli Rincón habló clarito sobre su no convocatoria a la Selección Colombia

El tema de Yoreli Rincón y su no convocatoria a la Selección Colombia sigue dando mucho de qué hablar en el país y ella misma se refirió a la situación, dejando en claro que no se explica los motivos para que la tengan borrada.

PUBLICIDAD

Actualmente, la centrocampista hace parte de Atlético Nacional y es considerada la mejor jugadora de la liga en nuestro país.

Sin embargo, en la más reciente convocatoria del equipo, ella no apareció e incluso hizo una publicación reprochando su ausencia, manifestando que se rendía.

Yoreli Rincón habló de su no convocatoria

En dialogo con la revista Semana, la jugadora habló de estos temas puntuales, dejando claro que no se explica los motivos si ella incluso se reunió hasta con un dirigente con el que hubo conflictos en el pasado.

Vea acá: Hinchas de Santa Fe protagonizaron una Juniorada e hicieron enorme ‘oso’ en el Campín

Sobre su trino, en el que decía que “se acabó”, ella refirió: “Sí, no es para mí. Yo hago una pregunta. ¿Qué creen que a mí me hubiera hecho falta? Yo me vine de Italia, yo sacrifiqué absolutamente todo, me vine para Nacional, hice una copa maravillosa. Estoy en un muy buen nivel, estamos haciendo una gran liga. Futbolísticamente, pregunto, ¿qué me hizo falta?”

Y añadió: “O sea, yo estoy muy tranquila, porque todo, absolutamente todo lo que estaba en mis manos, inclusive extradeportivas, lo hice. Hay cosas que no pasan por nuestras manos y no tengo el control de ellas”.

PUBLICIDAD

Incluso, llena de dudas, manifiesta: “Si alguien lo sabe, me gustaría que me lo dijeran algún día. Si mucha gente que está afuera no lo logra entender, imagínense yo como futbolista. Siempre con ese sueño como jugadora. No tengo ni idea”.

Sobre su reunión con Álvaro González, dijo: “Vino hasta acá, hicimos una reunión. Estuvimos más de dos horas, pedimos disculpas los dos inclusive. Todo quedó en paz y salvo con Álvaro González. Obviamente, crecieron muchísimo más las expectativas, pero hay cosas que no están sobre mis manos”.

Ni la propia Yoreli Rincón se explica su no llamado a la Selección Colombia y su ausencia genera inconformismo en buena parte de la afición al fútbol femenino en nuestro país.