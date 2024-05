¿Lo renunciaron? ‘El Cantante del Gol’ no va más en Win Sports y dejará de narrar el fútbol colombiano

Aseguran que ‘El Cantante del Gol’ se fue de Win Sports y ya no narrará el fútbol colombiano. Después de varios años prestando su voz para narrar los partidos más importantes del balompié nacional, Javier Fernández Franco se desvincularía del canal deportivo. La noticia todavía no es oficial, por lo que diferentes sectores de la prensa informaron al respecto. Además, se supo qué pasará con su presencia en RCN, canal en el que narra los partidos de la Selección Colombia.

PUBLICIDAD

Este 29 de mayo de 2024, Paolo Arenas, periodista que se especializa en revelar los movimientos de sus colegas por los diferentes medios del país, sorprendió a todos asegurando que ‘El Cantante del Gol’ ya no trabaja más en Win Sports. Según Arenas, ‘El Cantante’ ya finalizó su vínculo laboral con Win, por lo que ya no se volverá a ver ni escuchar en las transmisiones de la Liga BetPlay. Además, Paolo contó que la salida de Win no está vinculada a RCN, por lo que, en principio, Fernández Franco seguirá en los partidos de ‘La Tricolor’.

“¡LA NOTICIA BOMBA DEL AÑO EN EL PERIODISMO DEPORTIVO! Confirmo, al 100%, que Javier Fernández Franco ha dejado de trabajar en Win Sports. Eso sí, por ahora, seguirá estando en RCN televisión”, Paolo Arenas

Tras conocer el menaje de Paolo arenas, diferentes medios compartieron información sobre el futuro del ‘Cantante del Gol’. Infobae fue uno de los que entregó su propia versión al respecto. “Infobae Colombia pudo conocer con fuentes de alta credibilidad que el relator vallecaucano, de 58 años, el cual llegó en 2019 a las transmisiones del rentado criollo, no continuará en el mencionado canal, en una sorpresiva decisión”, aseguró el reconocido medio.

>>Más novedades de la prensa deportiva en ComuTricolor<<