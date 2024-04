Esta es la otra profesión del ‘Cantante del Gol’ fuera del fútbol que casi no ha aprovechado

Javier Fernández Franco, también conocido como ‘el Cantante del gol’, se ha destacado en su carrera, en primer lugar por relatar los partidos de la selección Colombia a través de la señal del Gol Caracol, pero luego por hacer lo propio en los partidos del fútbol colombiano en Win Sports.

Lo curioso del asunto es que ‘el cantante del gol’ no solamente estudió periodismo, sino que hubo una carrera antes y muchos no lo sabían.

Esta es la otra profesión del ‘Cantante del Gol’ fuera del fútbol que muchos no conocen:

El narrador de 58 años concedió una entrevista en Tropicana donde habló de varios temas relacionados con su carrera en el ámbito deportivo, pero confesó que no solamente es comunicador - social y periodista, sino que también estudió derecho con el propósito de entender las normas del juego, aunque confesó que no se considera bueno en dicha profesión, sobre todo, porque no la aprovechó ni ejerció mucho:

“Yo estudié periodismo después de estudiar derecho. Soy abogado, pero no saco a un niño de una cuna, pero soy abogado. En derecho hice el año jurídico que nos obligaban para podernos graduar y de pronto dos o tres cositas después, pero esto lo absorbe a uno”.

Al ‘Cantante’ le preguntaron los motivos por los que decidió hacer la carrera jurídica incluso antes de estudiar periodismo y confesó que le gustaba la idea de que lo llamaran doctor:

“Estudié derecho porque me parecía que le daba la posibilidad a uno de tener un léxico, de conocer un poquito, las normas, las leyes y en Cali en ese momento entonces todo el mundo decía El doctor Mao, el doctor Peláez, el doctor César y dije ‘yo voy a ser doctor también’”.

Después de las palabras de Fernández Franco, en la mesa comenzaron a especular cómo sería él trabajando en un estrado y todo terminó con risas: