A Juan Felipe Cadavid no le tembló la voz para ‘cantarle la tabla’ e incluso amenazar con demandar a un seguidor si no tiene pruebas de una grave acusación que le hizo, como lo es recibir dinero ‘por debajo de cuerda’ a cambio de decir ciertas cosas.

Juan Felipe Cadavid amenazó con demandar a un seguidor si no tiene pruebas de la acusación que le hizo:

Resulta que el experimentado periodista realizó la transmisión de su programa ‘Encartados’ junto a Sheyla García vía YouTube, donde hablaron sobre el proceso de Alberto Gamero en Millonarios y él lo defendió con argumentos relacionados en la cantidad de títulos que ha conseguido o la estabilidad económica que atraviesa el club.

No obstante, un seguidor le hizo saber su inconformidad y lo acusó de recibir dinero para decir ciertas cosas, hecho que desató la incomodidad de Juan Felipe, quien le contestó ‘sin pelos en la lengua’:

“En épocas de derrota nada se ve bien y en épocas de triunfo todos se suben al bus. Yo con lo único con lo que no estoy de acuerdo, Sheyla, y eso sí me desencaja son cosas como las que escribe Henry Vivas: Todo por el bono mensual, lo que uno es capaz de decir y no le da ni cinco de pena”.

“Henry sabe por qué no me da ni cinco de pena porque yo pongo mi cabecita en la almohada y duermo con la tranquilidad de ser una persona honesta y a usted, como he invitado a muchos, lo invito a que me escriba por interno, sin pelear, y me demuestra que yo sí recibo plata por decir cosas. Si usted tiene la manera, abrimos mis cuentas, mira toda la plata que a mí me entra. Si usted lo demuestra, yo me voy del periodismo, si no, usted se va de demanda. Yo digo lo que siento y pienso”.

*Ver a partir del minuto 25:10**