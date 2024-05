“El proceso ha sido exitoso”, Juan Felipe Cadavid resalta la era Gamero en Millonarios

Juan Felipe Cadavid salió a defender el proceso de Alberto Gamero en Millonarios al que destacó como exitoso, en un momento en el que muchos hinchas piden cambio de entrenador.

El despedirse de la Copa Libertadores como colero de su grupo, sin ganar un solo partido, sumado a la eliminación anticipada en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor 2024-I, han generado inconformismo en la afición.

Pese a esto, el periodista salió a rescatar la situación, con un video en el que comentó que “Sigo creyendo que el Proyecto de Millonarios es correcto y que el proceso Gamero ha sido exitoso… Antes de insultarme o similares vea el video, después adelante con sus opiniones. Veo a muchos que en 2023 se subieron al bus tirándose hasta por las ventanas”.

Juan Felipe Cadavid defiende el proceso de Gamero

“Los que hace unos meses se subieron, hoy se están bajando del bus azul. Yo le digo al hincha que tenga calma. Yo sigo creyendo en el proyecto deportivo Millonarios y el proceso Gamero me parece que ha sido exitoso. ¿Se mantendrá o no?, no lo sé, pero ha sido exitoso”, sentenció.

Y explicó que “Llegó en el 2020 y de allá para acá se han disputado 16 títulos en el fútbol colombiano, entre Liga, Copa y Superliga. Nacional ganó 4, Millonarios ganó 3 y de ahí para abajo, Junior dos, Tolima dos y América, Medellín, Cali, Santa Fe y Pereira de a uno. Los números dicen que ha sido exitoso”.

“Pero súmele a eso: venta de jugadores, convocatorias a Selección. Eso también es exitoso para un proceso y el proyecto deportivo, que es lo más importante”, sumó.

Dejando en claro que “Millonarios, desde 1988 cayó en un bache y a partir de ahí, hasta 2020 en 22 años (32, en realidad) ganó 4 títulos. Con este proyecto en cabeza de Gamero ha ganado 3 títulos”.

“Destruirlo y acabarlo no está bien. Por eso es que los equipos no perduran. Fracaso lo de la Copa Libertadores, rotundo no ganar un solo partido, pero eso no puede destruir todo lo bueno de Millonarios”, finalizó Juan Felipe Cadavid sobre el proceso de Alberto Gamero al frente de Millonarios.