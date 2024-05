Jugadores del Once Caldas en 2024

Pese a que ya quedó eliminado de la Liga BetPlay 2024-1, Once Caldas firmó un gran primer semestre de la mano de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera y muestra de ello es el ambiente que ha generado partido a partido en el Estadio Palogrande de Manizales entre hinchas y jugadores. Sin embargo, el entorno del ‘blanco blanco’ estaría muy molesto con los directivos de otros equipos, por lo que están haciendo con uno de sus futbolistas más destacados.

En Once Caldas estarían molestos por lo que varios equipos están haciendo con uno de sus jugadores:

Javier Hernández Bonnet se encargó de contar a través de su cuenta de ‘X’ que Billy Arce es pretendido por varios equipos tanto del fútbol colombiano como del exterior y le están ‘calentado el oído’, hecho que complica su continuidad en el cuadro ‘Albo’, hecho que preocupa a más de uno porque fue de los jugadores más destacados de este semestre:

“¡Noticias del Once! Hay malestar porque directivos de otros clubes le están dañando el oído al ecuatoriano Billy Arce. La renovación se hace difícil”.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el Once Caldas, pues la continuidad de ‘El Arriero’ no tendría ningún inconveniente, puesto que ambas parte están de acuerdo en extender el vínculo,

“Lo que sí esta fácil es la renovación del DT Hernán Darío Herrera. El club quiere y el entrenador también”.

Once Caldas juega su último partido del semestre contra La Equidad:

Durante la tarde el pasado lunes 27 de mayo, Dimayor dio a conocer la programación para la última fecha de los cuadrangulares y decretó que el duelo entre La Equidad vs Once Caldas se jugará el próximo viernes 31 de mayo a partir de las 5:00 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo, ya que ninguno de los dos equipos tiene chances de llegar a la final o afectar a los finalistas.