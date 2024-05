Los jugadores de Once Caldas le rindieron lindo homenaje al ‘Arriero’ y le dieron un regalo difícil de olvidar

Once Caldas

Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera logró en menos de un semestre, algo que no se veía desde hacía mucho tiempo en Once Caldas y no se trata específicamente de la clasificación a los cuadrangulares, sino volver a ilusionar a los hinchas del ‘Blanco Blanco’ con ver a su equipo y saber que puede pelearle a cualquiera, con algo que muchos han denominado ‘el poder de la amistad’.

Más allá de eso, ‘El Arriero’ se ha ganado el cariño de la gente y de sus jugadores, quienes aprovecharon para rendirle un pequeño, pero especial homenaje, que seguramente no olvidará nunca.

Los jugadores de Once Caldas le rindieron un lindo homenaje al ‘Arriero’ y le dieron un regalo difícil de olvidar:

Luego de conducir al equipo a la cima parcial de su cuadrangular tras derrotar a La Equidad en la primera fecha, el estratega de 66 llegó a la sede deportiva, seguramente sin esperar la sorpresa que le tenían preparada sus dirigidos, pues tan pronto se asomó en la concentración, fue recibido por una ovasión y encontró a todos los futbolistas con una camiseta blanca que decía: “Arriero soy” junto a un escudo del Once Caldas.

Como si fuera poco, le entregaron una camiseta con el mismo estampado, pero con la diferencia que albergaba la firma de todos los futbolistas del cuadro de Manizales. Herrera se mostró conmovido y feliz, agradeció, dijo que la camiseta estaba muy bonita y procedió a ponérsela.

A continuación le presentamos el video del homenaje al ‘Arriero’ Herrera:

¿Cuándo vuelve a jugar Once Caldas?

El ‘Blanco Blanco’ de Manizales tendrá que reafirmar su buen comienzo en la segunda ronda de la Liga BetPlay 2024-1 contra uno de los mejores equipos colombianos como lo es Deportes Tolima.

El juego se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 7:30 de la noche de este domingo 12 de mayo.