Las jugadoras de la Selección Colombia le habrían ‘hecho el feo’ a Yoreli Rincón: “Van a decir que no”

Según una versión de la prensa, las jugadoras de la Selección Colombia habrían impedido al regreso Yoreli Rincón. Debido a que no fue convocada para los próximos partidos amistosos de ‘La Tricolor’, Yoreli dio de qué hablar, pues, gracias a que solucionó sus problemas con la Federación Colombiana de Fútbol, muchos esperaban verla en la convocatoria. Para explicar la ausencia de la jugadora de Atlético Nacional en la Selección, la gran mayoría apuntó al entrenador. Sin embargo, otros señalaron que las integrantes del plantel también tuvieron qué ver.

Recientemente, durante una transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, José Alberto Ortiz aseguró que las actuales integrantes de la Selección Colombia, quienes conforman un sólido grupo desde hace varios años, no querían que se convocará a Yoreli Rincón. Ortiz no quiso revelar sus fuentes, pero sí expresó que las integrantes de ‘La Tricolor’ tuvieron mucho que ver en la decisión de no contar con Yoreli.

“Hay un grupo sólido en el que es difícil ingresar por múltiples circunstancias (...) Ha pesado mucho la opinión de las jugadoras. Seguramente van a decir que no, pero esto ya es un grupo consolidado desde hace mucho tiempo atrás. Lo digo porque he hablado de la situación y esa es la respuesta que tengo”, José Alberto Ortiz

Las palabras de José Alberto Ortiz escandalizaron a los integrantes de ‘El Vbar’, pues está claro que la decisión de convocar o no a Yoreli Rincón debería recaer totalmente en Ángelo Marsiglia, el entrenador.

¿Qué dijo Catalina Usme sobre Yoreli Rincón?

Catalina Usme, capitana de la Selección Colombia, quien sí entró en la convocatoria para los amistosos previos a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, habló con el programa ‘Deportes Sin Tapujos’ sobre la ausencia de Yoreli Rincón. Sin ser irrespetuosa y para evitar las polémicas, ‘Cata’ dejó claro que no está al tanto de lo sucedido con Yoreli. Además, señaló que la jugadora de Nacional no ha hecho parte del proceso, por lo que otras jugadoras tienen ese plus a su favor.

" Nunca he escuchado de temas de vetos en la Selección Colombia. ‘Yore’ hace rato no viene en el proceso. A Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay. Es un tema que ellos tienen que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no”, Catalina Usme

