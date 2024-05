“Yoreli hace rato no está en el proceso”, Cata Usme sobre supuestos vetos en la Selección Colombia

Catalina Usme se refirió a un tema que hace muchos años hace eco en el fútbol femenino y es el de los supuestos vetos en la Selección Colombia a algunas jugadoras, entre ellas Yoreli Rincón que se quejó por quedar por fuera de la convocatoria a los Juegos Olímpicos.

PUBLICIDAD

Rincón es una de las jugadoras con mayor trayectoria y condiciones en el país, pero inexplicablemente hace años, incluso cuando jugaba en Europa, dejó de ser tenida en la cuenta, sin importar el director técnico que estuviera.

Sobre estos temas, en entrevista con el programa Deportes Sin Tapujos, le indagaron a la actual referente de la Tricolor que dijo no saber nada de la situación y que esta elección compete a cuerpo técnico y directivos.

Vea acá: “Al carajo los que querían volver a Nacional un Millonarios”, el Patroncito Bermúdez se desató

Catalina Usme no sabe de vetos en la Selección Colombia

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”, sentenció.

El proceso va bien sin Yoreli Rincón en Selección Colombia

“‘Yora’ hace rato no viene en el proceso. A Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay. Es un tema que ellos tienen que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no”, apuntó.

Además, le preguntaron sobre una publicación de la ausente que dijo se rendía ante su ausencia y ella respondió que Rincón no era la única que quedó por fuera.

PUBLICIDAD

“Vi el tuit, pero será la situación de muchas jugadoras y no solamente de ella. Que estuvieron mucho tiempo en Selección y no regresaron. Que no solo están acá en Colombia sino que están en el exterior”, sentenció.

“La Selección viene pasando por un gran momento y tenemos como llegar al podio de los Juegos Olímpicos”, apuntó sobre las expectativas.

Hablando de sus demás compañeras, reconoció que “Siempre dije que Mayra Ramírez estaba hecha para brillar en Inglaterra me alegra enormemente lo que le pasa se lo merece y muy pronto ganará un balón de Oro”.

Sobre lo que viene para ella: “Sé que está más cerca mi retiro pero aspiro poder jugar un Mundial más y unos Olímpicos”, respondió Catalina Usme.