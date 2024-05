Millonarios vs Bucaramanga

Para nadie es un secreto que Alberto Gamero llevó a Millonarios a ser el mejor equipo del país y unió a la hinchada gracias al buen juego que demostraban sus dirigidos en cancha, hecho que se convirtió en títulos. Sin embargo, los resultados no se han dado recientemente y muchos ya no aguantan más que el samario sea el técnico y piden su salida.

Hinchas de Millonarios no aguantan más el proceso Gamero tras la derrota contra Bucaramanga:

Tal parece que la gota que derramó el vaso fue la derrota a manos del Bucaramanga durante la tercera fecha del cuadrangular A, y no es solamente porque sucedió en el Estadio el Campín, sino porque quedaron en la última casilla de la tabla de posiciones con solo tres unidades.

Por supuesto, el fracaso que representó su temprana eliminación en la Copa Libertadores es un factor adicional que ya tenía muy molestos a los hinchas, pero muchos quisieron darle otra oportunidad al entrenador de 60 años con la liga, pero ya no tienen mucha ilusión.

Jugadas tres fechas, el conjunto ‘capitalino’ apenas ha logrado sumar tres puntos, fruto de la victoria por la mínima que consiguió en el partido anterior contra Deportivo Pereira y cada vez tiene un margen de error menor si quiere meterse nuevamente en la final.

Los hinchas de ‘Millos’ son conscientes de ello y por eso es que ya no quieren que continúe el proceso Gamero:

- “A Alberto Gamero le tendré cariño, respeto y agradecimiento eternos, pero justamente por eso y para que no se desdibuje esa imagen que se tiene de él es que espero que de el paso al costado, partido a partido se hace más insostenible esto y eso no es justo con nadie. Chau”.

- “Qué desastre. Pueden darse victorias fortuitas y cualquier esperanza que como hinchas queramos encontrar, pero aquí no hay ningún proceso ya. El proceso de Gamero en Millonarios terminó”.

- “Nadie le va a quitar lo bailado, seguirá siendo el mismo ídolo tanto como jugador como DT, pero tiene que ser honesto y corresponderle el cariño a la hinchada. No vas más, Gamero. NO VAS MÁS. Mejor renunciar y salir “bien”, y no alargar lo inevitable y terminar como otros...”

- “Me parece que lo de Alberto Gamero en Millonarios es un ciclo cumplido, lo cual no quita que es la mejor versión de ese club en varias décadas. Luego hay una responsabilidad compartida de que eso sea así: dirigencial, jugadores y cuerpo técnico”.