“En equipos serios, no”: Carlos Bacca fue centro de críticas por la excusa que puso para no cobrar el penal

En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior no pasó del empate contra la Liga de Quito durante la tercera fecha de la Copa Libertadores y aunque sigue como líder parcial del grupo D, hubo muchas críticas al equipo, pero especialmente al capitán Carlos Bacca, quien pese a marcar el único gol de su equipo, prefirió no patear el segundo penal que desperdició Luis ‘Cariaco’ González.

Carlos Bacca fue centro de críticas por la excusa que puso para no cobrar el penal:

Tras finalizar el compromiso. el líder del Junior puso la cara y explicó el motivo por el que decidió no cobrar el segundo penal que cobraron a favor de su equipo:

“Al final botamos un penal. No estaba acordado rotar, yo soy el encargado, pero Marco lo cobra bien, Cariaco lo cobra bien, querían cobrar y se botó, qué se va a hacer, ahora toca seguir para adelante”, explicó Carlos Bacca.

La justificación del experimentado futbolista no convenció a casi nadie y el primero en criticarlo fue un ídolo del Junior, como lo es Martín Arzuaga, quien dejó claro que a Bacca le hizo falta jerarquía:

“Con todo el cariño del alma le faltó la confianza. Creería que es producto del primer penal, que por poco lo ataja Domínguez, pero por lo menos yo, lo pateo con la confianza y con lo que me da la jerarquía, que creería yo que le faltó a Carlos Arturo”, dijo Martín Arzuaga.

En la misma sintonía, Jorge Bermúdez ‘destrozó' a Carlos Arturo porque considera que un jugador con tal recorrido no puede tomar una decisión así, a falta de diez minutos, en medio de un partido tan importante e incluso aseguró que por eso es que a los equipos de nuestro país les va mal:

“Bacca no puede salir con eso porque tiene una responsabilidad. Eso en equipos serios no acontece. Hoy Junior perdió 350.000 dólares por no ganar e hipotecó la clasificación, por eso es que el fútbol colombiano no gana, porque no somos serios”, concluyó Jorge Bermúdez.