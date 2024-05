Equipo del FPC compensará con boletas a sus hinchas debido a inesperada decisión de última hora

La tercera fase de la Copa BetPlay tiene cuatro partidos muy atractivos: Santa Fe vs Bucaramanga y Fortaleza vs Pereira se llevarán a cabo este miércoles 15 de mayo, mientras que Jaguares vs Tigres y Real Cartagena vs Envigado un día después. Este último sufrió un cambio de última hora y el equipo ‘Auriverde’ se comprometió a compensar a los hinchas que no puedan asistir al Estadio Jaime Morón por culpa de la modificación.

PUBLICIDAD

Equipo del FPC compensará con boletas a sus hinchas debido a inesperado cambio de última hora:

El juego del Real Cartagena estaba programado para las 7:30 de la noche de este jueves 16 de mayo, pero un comunicado del cuadro ‘Auriverde’ hizo saber que el partido se adelantará cuatro horas, entonces se llevará a cabo el mismo día, pero a partir de las 3:30 de la tarde.

El cuadro cartagenero es consciente que muchos de los hinchas que iban a asistir para apoyar al equipo en este compromiso, ya no lo podrán hacer por temas laborales, así que decidió compensarlos con boletas, ya sea que reciban una adicional para dicho compromiso o que les entreguen una entrada para el próximo partido de los cuadrangulares.

Recomendados:

A continuación le presentamos el comunicado:

“El horario del partido entre Real Cartagena y Envigado, originalmente pactado para este jueves, 16 de mayo a las 7:30 p.m, ha sido reprogramado.El encuentro se llevará a cabo el mismo día, a las 3:30 p.m.

Teniendo en cuenta que el compromiso se disputará en horario laboral y pensando en nuestros hinchas, aquellas personas que ya adquirieron su entrada en Fanki, y deseen hacer un cambio, tendrán la posibilidad de elegir entre estas dos posibilidades: