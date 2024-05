“Con razón Millonarios quedó eliminado”: Compararon a Juan Pablo Vargas con periodista de ESPN

Juan Pablo Vargas es titular indiscutible para Alberto Gamero en Millonarios, pero en los más recientes partidos no ha podido mostrar su mejor nivel y las críticas no se han hecho esperar. De todas maneras, en redes sociales volvió a ser tendencia, pero esta vez por su parecido físico con un periodista de ESPN, quien se tomó con gracia la comparación.

“Juan Pablo Vargas se volvió periodista de ESPN”:

El propio comunicador encontró el video en TikTok y lo compartió en sus redes sociales: Se trata de Theo González, quien anteriormente cubría todas las novedades de Independiente Santa Fe, pero ahora hace lo propio con Millonarios.

Aunque Theo se lo tomó con humor, también aseguró que ya le habían encontrado similitudes físicas con otro jugador, pero ‘del otro barrio’: “Antes me habían dicho que me parecía a Julián Millán, el central de Santa Fe”.

En el video se puede escuchar una voz de fondo diciendo que Millonarios perdió porque Juan Pablo Vargas no estuvo en la defensa, sino de periodista: “Con razón Millonarios quedó eliminado, si Juan Pablo Vargas se volvió periodista de ESPN, vea eso, con razón Millonarios no fue capaz hoy, No mijo, lo necesitan es en la defensa, sea serio”.

🤣🤣🤣🤣 ¡Pero qué es esto! El audio no tiene pierde.



Antes me habían dicho que me parecía a Julián Millán, el central de Santa Fe. 🤣🤣 pic.twitter.com/ZdNC3mw3zD — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) May 10, 2024

Los comentarios a la publicación del periodista no se hicieron esperar y aunque algunos reconocieron su similitud con el defensor de Millonarios, otros le ratificaron que se parece más a Julián Millán:

- “¡Siempre he pensado que es idéntico a Julián Millán, igualito! Necesitamos que lo entreviste para verlos juntos y... ¡Que salgan los memes!”

- “El multiverso de Theo (?)”

- “Qué ofensa, te pareces más es a Millán”