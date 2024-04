Juan Pablo Vargas insinuó que el arbitraje perjudicó a Millonarios, pero no por lo que muchos piensan

Millonarios vs Palestino

Juan Pablo Vargas fue el capitán de Millonarios en el juego contra Palestino tras la ausencia de Macálister Silva, y como líder del equipo, al final puso la cara ante la prensa, espacio donde dejó claro que todo el equipo quedó muy molesto con el arbitraje, pues consideran que el segundo gol debió ser anulado.

Juan Pablo Vargas insinuó que el arbitraje los perjudicó en Millonarios vs Palestino:

En primer lugar, las palabras del defensor costarricense apuntaron a que Millonarios no jugó bien, ni pudo reflejar lo que habían practicado durante la semana, hecho que no se puede permitir en un torneo tan importante y competitivo:

“Bajamos la guardia, en Libertadores no podemos dar esa ventaja, salimos tristes, molestos y frustrados, pero no logramos encontrarnos en el partido como queríamos y como habíamos planeado acá”

Sin embargo, a Vargas no le tembló la voz para insinuar que el arbitraje los perjudicó porque considera que el segundo gol que consiguió el equipo chileno debió ser invalidado por una supuesta carga contra Daniel Giraldo en el cabezazo que sirvió de asistencia:

“Muy ajustado y al límite. Nos parece que en el segundo gol hay una carga que no debe ser permitida, carga de brazo en el cuello del compañero, pero a veces no sabemos cuál jugada sí y cuál jugada no. Nos queda ese sin sabor porque sentíamos que íbamos a dar ese paso para ganar el partido en ese momento cuando nos hacen el segundo gol”

Le recordamos cómo fue la jugada del segundo gol de Palestino sobre Millonarios:

El futbolista ‘tico’ concluyó su intervención dejando claro que después de la tristeza, lo único que sigue es levantar la cabeza para mejorar su presente de cara al último juego del ‘todos contra todos’ en la Liga BetPlay 2024-1:

“Tratar de levantar cabeza en estos dos partidos que vienen en Colombia”