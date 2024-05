Juan Felipe Cadavid reveló que un compañero de Win Sports le pegó una fuerte cachetada

Juan Felipe Cadavid es un conocido periodista deportivo colombiano con una carrera interesante que abarca varios medios de comunicación. Comenzó su carrera como arquero en la serie de televisión ‘De pies a cabeza’ y luego se convirtió en presentador de deportes en RCN, Win Sports y Caracol Radio. Su pasión por el fútbol lo llevó a entrenarse desde joven con el sueño de convertirse en futbolista profesional, un sueño que finalmente cambió por el periodismo deportivo.

Además de su carrera profesional, la vida personal de Cadavid también ha captado la atención del público. Se casó con Cristina Estupiñán, con quien comparte dos hijos y más de once años de matrimonio. Su relación comenzó en las instalaciones de RCN y se ha fortalecido con el tiempo.

A pesar de no haberse convertido en futbolista profesional, Cadavid sigue vinculado al deporte, participando en campeonatos y jugando con la misma pasión de siempre. Su historia es un ejemplo de cómo los sueños pueden tomar diferentes caminos y aun así alcanzar el éxito en el campo que uno ama.

En una reciente entrevista que concedió al canal de YouTube de ‘Sinceramente Cris’, Juan Felipe Cadavid contó que tuvo un incidente con su excompañero Julián Téllez, quien era parte del equipo del programa de debate deportivo en Win Sports. Según lo relatado por Cadavid, durante un momento de tensión, Téllez le propinó una cachetada fuera de los sets de grabación. Este suceso ocurrió en un contexto donde los programas de polémica deportiva no eran comunes en Colombia, y las diferencias personales entre los miembros del equipo a veces se tomaban de manera muy personal.

“Julián Téllez era compañero mío en Win Sports, me dio una cachetada en un momento de calentura”, recordó Juan Felipe y agregó sobre el Saque largo.

Según reveló, la cachetada no se dio en medio de un programa, sino fuera de los sets de grabación.

“En un momento donde no debíamos estar hablando de fútbol, terminamos hablando de fútbol y terminó pegándome una cachetada”, aclaró.

De hecho, en esa misma entrevista el reconocido Cadavid, reveló como fue su reacción ante ese fuerte incidente:

“Yo ahí fui frío, no me puse a pelear. No por miedo, porque seguramente puño a puño me acaba, pero no soy de eso. Tenía una responsabilidad con mi profesión, con mi persona y con mis hijos”, reconoció; además, dijo que pensó en su familia, en su estabilidad laboral.

“Seguramente si me voy a los puños me sacan de Win y yo necesito trabajar y me rebajo a algo que no soy. Lo único que hice fue decirle que conmigo no encontraría respuestas iguales. Le exigí que no me volviera a tocar en la vida”, completó.

Después de ese incidente las directivas del canal tomaron la decisión de llevarlos al psicólogo de Win, donde Julián Téllez le pidió disculpas y le confesó que no lo volvería hacer.

