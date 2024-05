“Qué falta de todo”: Vélez puso ‘el grito en el cielo’ por decisión de Dimayor para Junior vs Millonarios

Carlos Antonio Vélez sobre el árbitro de Junior vs Millonarios

A partir de las 7:15 de la noche rodará el balón en el Metropolitano de Barranquilla para dar inicio al juego Junior vs Millonarios por la primera fecha del cuadrangular A. No obstante, hubo un ‘detallito’ que no le gustó ni poquito a Carlos Antonio Vélez y fue la elección de árbitro, tanto en ese juego, como para el duelo entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga.

PUBLICIDAD

Carlos Antonio Vélez se quejó de la decisión que tomó Dimayor para Junior vs Millonarios

El periodista de Win Sports ha sido uno de los mayores detractores del arbitraje colombiano y no le ha temblado la voz para señalar el bajo nivel de algunos jueces que ocasionan polémicas en los diferentes partidos de nuestra liga.

En esta ocasión demostró su decepción tras las designaciones arbitrales para la primear fecha de cuadrangulares, pues no le gustó el árbitro que pusieron en Junior vs Millonarios, así como tampoco quedó conforme con el elegido para impartir justicia entre Pereira y Bucaramanga.

Recomendados

En primer lugar, dejó claro que no le parece buena decisión poner a Carlos Betancur como el juez central del juego más importante de su zona, quien es recordado por pitar en la final de la Copa BetPlay 2023 que Atlético Nacional conquistó tras derrotar a Millonarios luego de anular un polémico gol por supuesta falta de Macálister Silva:

“¡Qué falta de todo! Betancur vuelve a pitarle a Millonarios, justo en el partido más importante del grupo A”.

De igual manera, Carlos Antonio criticó la elección de Luis Matorel para partido entre ‘matecañas’ y ‘leopardos’, pues considera que de los peores árbitros de nuestro país:

“Matorel, de lo limitado que hay en panel arbitral, pitará en Pereira”.

Vélez concluyó diciendo que las elecciones de árbitros parecieran hacerse conforme a la conveniencia de alguien:

“Es como si estuvieran en el plan de “árbitro a la medida” para alguien...”